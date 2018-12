The examples populate this alert with dummy content

VISITA El president de la Generalitat, Ximo Puig, repeteix com a espectador del Betlem de Tirisiti Puig, que ha estat a la ciutat acompanyat de la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha conegut des de dins el muntatge del pessebre més famós de la Comunitat - El president ha aprofitat per visitar l'exposició d'Eusebi Sempere, a l'Ivam Cada Alcoi, i ha assistit a la inauguració de l'exposició sobre Francisco Aura jueves, 27 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, està aquesta vesprada de visita a Alcoi. El motiu ha estat, en primer lloc, tornar a ser un dels espectadors que gaudeixen del famós Tirisiti. Junt a la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha visitat el Betlem, declarat BIC. Després de la funció, ambdues autoritats han saludat a la companyia de teatre La Dependent, que realitza les funcions. Els actors els han explicat anècdotes de les funcions i la feina que realitzen dia a dia. "És un espectacle únic, d'una singularitat i autenticitat extraordinàries, una mostra de la capacitat que tenen les titelles d'arribar al cor dels xiquets i també dels grans. El Nadal és valencià i no hi ha Nadal sense Tirisiti", ha recalcat el president a l'eixida de la representació, on ha donat declaracions als mitjans de comunicació. Ivam i Paco Aura Els dos altres motius de la visita del president a la ciutat d'Alcoi han estat l'exposició d'Eusebi Sempere que acull la planta de l'Institut Valencià d'Art Modern a Alcoi, a l'Ivam Cada Alcoi, i la inauguració d'una altra mostra de caire didàctic: la que va a presentar l'Ajuntament d'Alcoi en honor a Francisco Aura Boronat, supervivent alcoià del camp de concentració de Mauthausen. Junt a Bravo, Puig també assiteix aquesta tarda a la presentació del llibre impulsat pel CAHEA sobre la figura d'Aura i al posterior lliurament de rajoles del projecte Construint Memòria en homenatge a les víctimes dels camps de concentració nazis. "El nostre compromís en Alcoi és permanent (...) Es tracta de cooperar amb l'Ajuntament d'Alcoi, tal i com hem estat fent des de l'inici de la legislatura", ha volgut recordar el president.