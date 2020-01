The examples populate this alert with dummy content

CULTURA El president de Les Corts visita la capilla ardiente de Isabel-Clara Simó El acto de despedida a la escritora alcoyana tendrá lugar este jueves, a las 12 horas, en el tanatorio de Les Corts en Barcelona miércoles, 15 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El president de Les Corts Valencianes, Enric Morera, ha visitado esta tarde la capilla ardiente de Isabel-Clara Simó en el tanatorio de Les Corts de Barcelona. Morera, que ha estado acompañado por el president del Parlament de Catalunya Roger Torrent, ha trasladado sus condolencias a las hijas de la escritora alcoyana y ha manifestado "la gran pérdida para las letras valencianas" que ha supuesto "la muerte de Isabel-Clara Simó". El acto de despedida de la autora de Júlia será este jueves, a las 12 horas, en el citado tanatorio de la ciudad condal.