The examples populate this alert with dummy content

BALANCE El presidente de Ateval augura un buen 2017 para el textil León Grau destaca el alto nivel comercial de la última edición de Heimtextil martes, 17 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (16/01/2017) El presidente de la patronal Ateval, León Grau, ha puesto voz en RADIO ALCOY a la satisfacción con la que los empresarios han regresado de la feria Heimtextil, que cerró el viernes en Frankfurt. Y augura un año 2017 “con buenas perspectivas” para el sector. Grau destaca la actividad de negocio desarrollada durante todo el certamen. “La gente ha ido a comprar productos y ha habido mucha actividad”, señala. El presidente de los empresarios textiles valencianos resalta que por primera vez un conseller del Gobierno autónomo, Rafael Climent, haya apoyado al sector con su presencia en la feria. “Es importante sentir el respaldo de la administración”, ha dicho en declaraciones a RADIO ALCOY. A la vista del desarrollo del certamen y de los datos del sector durante el pasado año, Grau aventura que este 2017 será favorable para el textil hogar a pesar de la incertidumbre geopolítica. “Las empresas tienen productos punteros y vocación exportadora. El año pasado aumentó la inversión y la previsión es que sea superior este 2017”, pormenoriza.