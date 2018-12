The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN MUNICIPAL El prespuesto 2019 crece un 8% y se sitúa en 64 millones de euros El Gobierno ha presentado el borrador a la oposición y espera llevarlo al pleno para su debate a finales de enero viernes, 07 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (07/12/2018) El presupuesto municipal que plantea el Gobierno para 2019 crece casi un 8% y se sitúa en 64.264.180 euros. El borrador de presupuestos, que el PSOE ha presentado en rueda de prensa y ha trasladado este viernes a la oposición, ve crecer las inversiones un 68% para situarse en algo más de 12 millones de euros. La concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, destacaba en su presentación también las alzas en políticas económicas y sociales. El alcalde, Antoni Francés, destaca que el crecimiento de la inversión, "la más alta de los últimos 20 años", se debe al esfuerzo del equipo de Gobierno por captar fondos como EDUSI o Edificant que alcanza los 4 millones de euros. Destaca la obtención la mitad del presupuesto de 1,5 millones para el desarrollo de la vía para ciclistas entre Batoy y la Zona Norte, la financiación de los 2,5 millones para el desarrollo de viviendas públicas en la placeta Les Eres o las ayudas de 500.000 euros del ministerio para el pago de la reparación de los daños del temporal a 4 filaes. Francés destaca que la reducción del pago de intereses en 2,3 millones ha permitido incrementar las inversiones. El Gobierno espera llevar al pleno para su debate a finales de enero.