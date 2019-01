El pressupost 2019 de Banyeres de Mariola supera els 11 milions d'euros

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (22/01/2019)

Banyeres de Mariola ha aprovat de forma provisional el Pressupost 2019 amb més de 11 milions d’euros. Ara està en fase d'exposició durant 15 dies per a possibles reclamacions. Creix més d’un 30% per la inclusió inversions educatives i esportives del Pla Edificant de la conselleria d'Educació.

L’Ajuntament de Banyeres de Mariola ha aprovat en sessió plenària el pressupost municipal per a 2019 que ascendirà a un total de 11.345.723,80 euros. Els vots afirmatius han sigut per part de Compromís i PSOE i en contra de PP i Ciudadanos. El pressupost de l’any passat va ser de prop de 7,5 milions. Per això, l’augment ve donat per aquest Pla Edificant, no per més impostos o més recaptació.

L’alcalde de Banyeres de Mariola, Josep Sempere, explica amb aquest subvenció de 3.200.000 euros permetrà la construcció del nou aulari d’Infantil i un trinquet just al costat que són la principal novetat d’aquest any.

Junt a aquesta segona fase del Pla Edificant amb l'aulari i el trinquet, també destaca el nou Centre de Dia de Malalts d’Alzheimer per un valor de 450.000 euros, amb un 90% aportat per Diputació, sense oblidar altres inversions com poden ser les escales de l’església, la continuació del carrer Sant Agustí, millores en el Parc Villa Rosario, finalització del Museu Valencià de Paper, un pavelló de nous nínxols i ampliació del cementeri, millores en el clavegueram i en el mercat municipal, etc.