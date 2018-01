The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN MUNICIPAL El Presupuesto 2018 destina 400.000 euros a planes de empleo El Gobierno ha incorporado aportaciones de la oposición-El portal municipal de ofertas de trabajo cuenta con 29 ofertas activas para perfiles cualificados y no cualificados domingo, 14 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Presupuesto Municipal 2018 y que, según informa el Gobierno local, cuenta con las aportaciones de diferentes grupos municipales, propone una 400.000 euros para fomentar el empleo. El departamento de Promoción Económica gestiona el portal municipal de ofertas de trabajo, PortalEmp, que la actualidad cuenta con 29 ofertas activas para diferentes perfiles tanto cualificados como no cualificados. La principal novedad en el presupuesto radica en los 150.000 euros dedicados a un plan específico para colectivos vulnerables que tienen peor inserción laboral. La iniciativa propuesta por el grupo municipal de Ciudadanos, ha sido incorporada por el Gobierno en el presupuesto 2018 que se presentará en el pleno. Por otro lado, se propone también una partida de 90.000 euros para contratar a dos técnicas de inserción laboral. Esta acción ya se llevó a cabo el 2017 con una subvención del Servef con muy buen resultado por el cual se plantea, repetir la contratación de este tipo de perfiles, ahora durante todo el año 2018. Otra partida de 80.000 euros está destinada para comprar el material y el equipamiento que se da a todos aquellos contratados por los planes de empleo y quedan cerca de 60.000 euros que se reservan para poder acogerse al plan otras administraciones, en los que el Ayuntamiento tiene que poner alguna parte proporcional del total. Manolo Gomicia, edil de Promoción Económica, destaca que "el empleo sigue siendo una de las prioridades de este Gobierno. Los datos son positivos, especialmente en la industria, pero tenemos que trabajar profundizando en nuevos ámbitos empresariales como el Smart City, diversificando sectores y creando nuevas empresas tecnológicas. También es importante, y por eso seguimos trabajando mucho en el departamento, en la empleabilidad de las personas, dándoles la orientación necesaria para adaptarse al nuevo mercado laboral". Hay que recordar que el Presupuesto Municipal es una propuesta que tiene que pasar por el pleno municipal para su aprobación. Esta votación se espera que sea hacia finales del mes de enero. PortalEmp es el portal de empleo del Ayuntamiento de Alcoy. A través de su página, los ciudadanos pueden consultar ofertas y las empresas también pueden hacer públicas sus necesidades de trabajadores. Hoy en día, hay 29 ofertas abiertas tanto para perfiles calificados como no calificados. La web es https://alcoi.portalemp.com/ Entre otros perfiles, se buscan, documentalistas, docentes de inglés, administrativo contable, camareros, carniceros, titulados en FP mecanizados, o auxiliares de clínica.