GESTIÓN El presupuesto de la Diputación crece un 9,2% y se sitúa en 214 millones El anteproyecto de las cuentas para 2019 será debatido el 13 de diciembre por el pleno de la institución provincial lunes, 03 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (03/12/2018) La asistencia y apoyo a los municipios, la inversión en materia de agua y la atención a las personas serán los principales ejes del presupuesto de la Diputación de Alicante para 2019, que se elevarán a 214 millones de euros en el capítulo de Gastos, lo que supone un 9,2% más que el pasado año, y a 224,4 millones en Ingresos, tal y como ha detallado esta mañana el portavoz del Gobierno Provincial, Carlos Castillo. “Presentamos unos presupuestos que siguen apostando por las inversiones en la provincia y que acreditan que la Diputación de Alicante es una administración imprescindible para las necesidades de los municipios y el progreso de la provincia de Alicante. En este sentido, ha resaltado que “ahora que está a punto de finalizar esta legislatura, podemos afirmar que hemos sido la administración más inversora en la historia de esta Diputación”. El anteproyecto de las cuentas de 2019 será llevado a pleno el próximo 13 de diciembre para su aprobación. Castillo ha indicado que “se trata de un presupuesto ambicioso y que cumple con los requisitos que exige la ley, ya que se arroja superávit, permitiéndonos ser más ambiciosos en el capítulo de gastos”. La Diputación prevé una capacidad de financiación de 55,8 millones de euros por lo que, una vez liquidado el ejercicio de 2018, permitirá impulsar nuevos planes de inversiones financieramente sostenibles. Por su parte, el presupuesto consolidado del grupo Diputación –institución provincial, organismos autónomos y fundaciones- ascenderá a 267,6 millones de euros, un 2,6% más que este año, mientras que el de Gastos se elevará un 7,1% hasta alcanzar los 256 millones de euros, lo que arroja un superávit de 11 millones de euros. La práctica totalidad de las áreas, salvo Presidencia y Relaciones Institucionales, experimentan un incremento, siendo especialmente destacable Ciclo Hídrico, que sube un 70%, Asistencia a Municipios, que crece un 57,5%, Cultura, con un 23% de subida, Medio Ambiente, que se eleva un 18,7%, Planes de Obras, con un 15,3%, o Infraestructuras, con un 8,2%. En cuanto a las principales políticas que se desarrollarán, Castillo ha destacado que a la colaboración con los ayuntamientos para la prestación de servicios se destinarán 80,2 millones de euros – 54,3 millones en subvenciones y 25,9 millones a través de la aportación al Consorcio Provincial de Bomberos. “Desde la Diputación de Alicante vamos a estar siempre al lado de nuestros municipios, especialmente con aquellos que más lo necesitan”, ha insistido el portavoz del Gobierno Provincial, quien ha apuntado, en este sentido, que se pondrá en marcha en 2019 una nueva convocatoria de ayudas de 400.000 euros, dirigida a los ayuntamientos de hasta 1.000 habitantes- 54 municipios- para colaborar en las direcciones facultativas de las obras. Respecto a las políticas dirigidas a las personas se contará con un presupuesto de 59,4 millones de euros, un 7,9% más que el pasado año y se gestionarán, principalmente, a través de las áreas de Familias y Ciudadanía, Bienestar de las Personas, Cultura, Deportes y Fomento y Desarrollo. En este punto, Castillo ha indicado que la Diputación de Alicante seguirá financiando, “ante la pasividad del Consell”, el Hogar Provincial con 10,4 millones de euros, y el Centro Doctor Esquerdo, con 11,7 millones de euros. Asimismo, se invertirán cerca de un millón de euros en políticas de prevención de violencia de género e igualdad de oportunidades y 1.680.000 en el programa de Teleasistencia. Cultura, con 17,7 millones de euros, y Deportes, con 4,3 millones, serás otras de las áreas que tendrán un importante peso en 2019, destacando en este sentido, los 3 millones de euros que se invertirán en la Orquesta Sinfónica del ADDA o los 2,9 millones que se invertirán en actividades de promoción cultural. En materia deportiva, se reforzarán las ayudas dirigidas a ayuntamientos, clubes y deportistas, que contarán con 2,5 millones de euros. El Gobierno Provincial reforzará, asimismo, las políticas medioambientales, área que experimenta un incremento del 18,7 millones de euros hasta alcanzar los 10 millones de euros. Destacan, entre otras partidas, los 2,8 millones que se destinarán a eficiencia energética, los 2,3 para parajes y medio natural, el millón de euros para la gestión de residuos y compostaje o los 200.000 euros que se destinarán, por primera vez, a colaborar con los ayuntamientos en el mantenimiento de los albergues municipales de animales. El área de Ciclo Hídrico contará en 2019 con 13,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 70% con respecto a este año. Castillo, que ha criticado la política hídrica del Gobierno, tras la decisión de reducir el trasvase Tajo-Segura, ha indicado que “Desde la Diputación no podemos poner el agua, pero si podemos trabajaren mejorar la eficiencia del agua”. En este apartado, destacan los 7,8 millones que se invertirán en infraestructuras hídricas, el 1,2 millones que se destinará a planificación y gestión de los recursos o el 1,5 millones de euros de ayudas directas para los regantes de la provincia con el fin de mejorar la eficiencia del agua de regadío.