HOY POR HOY "El presupuesto es la prueba de fuego de todo gobierno" El alcalde, Antonio Francés, prevé alcanzar consensos con los grupos para poder aprobarlo en pleno en febrero - Destaca el crecimiento poblacional en 2019 y anuncia el desarrollo del proyecto de Distrito Digital en 2020 jueves, 02 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/01/2020) El año comienza sin que los grupos municipales conozcan la previsión de gastos e ingresos del Ayuntamiento para 2020. En la primera entrevista del año concedida a Radio Alcoy, el alcalde, Antonio Francés, ha explicado que ya ha trasladado al resto de grupos que se les dará a conocer el borrador tras las Navidades. En relación a la fragmentación de la oposición frente al gobierno municipal, en minoría, confía en recabar el máximo de apoyos "llegando a consensos como hasta ahora" para poder aprobarlo en pleno en febrero. " Justifica el retraso en la elaboración del borrador del resupuesto municipal en que estaba a la espera de conocer cómo quedaría el Fondo de Cooperación Municipal en la Diputación de Alicante, que finalmente no ha sido incorporado. Considera el debate del presupuesto "la primera prueba de fuego" del gobierno local. Ha destacado el crecimiento de la población ciudad que según el último dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística asciende a 58.994 personas, una cifra que crece respecto en 260 habitantes a la anterior y que el alcalde atribuye a la venida de nuevos ciudadanos. Destaca la labor realizada en el desarrollo de Entenza, la mejora del puente de San Jorge, la consolidación del IVAM CADA Alcoy. Confía que 2020 sea el año de la aprobación del Plan General Estructural y del desarrollo de proyecto Alcoy Distrito Digital.