El presupuesto llega al pleno sin votos en contra

escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/02/2020)

La propuesta de ingresos y gastos para 2020, que plantea el gobierno local, ha superado el primer escollo antes de debate en pleno, sin ningún voto en contra. Los grupos en la oposición, PP, Ciudadanos, Compromís, Guanyar, Podem y Vox han optado por la abstención en la comisión informativa previa al debate en el salón de plenos, en que Partido Popular y Compromís han anunciado su voto en contra.

La concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, destaca que el borrador llegue al debate plenario, convocado para el próximo lunes 24 de febrero a las 9,30 de la mañana, con dictamen favorable y confía en el apoyo mayoritario.

El presupuesto 2020 baja cuatro millones y medio de euros respecto al anterior y se sitúa en 59,8 millones de euros. Las inversiones se quedan en 5,6 millones de euros. Destaca una partida de 1,1 millones de euros para el desarrollo del proyecto de Rodes, otra de 2 millones de euros para la construcción de viviendas en el centro de Alcoy y la de 50.000 euros para el futuro museo a Camilo Sesto.

El PP ha avanzado su voto en contra al presupuesto en el pleno del lunes. La concejal, Amalia Payá, ha critica el bajo porcentaje de las inversiones ejecutadas. El portavoz de los nacionalistas, Marius Ivorra, argumenta su también negativa a la propuesta municipal en que no contempla el proyecto de Rodes futura pactado con el gobierno la pasada legislatura. Tilda el presupuesto de reductivo. Ciudadanos, aunque no ha decidido el voto, su portavoz, Rosa García, descarta, el no. Agradece que el gobierno haya incluido algunas de sus propuestas. Podem, cuyo portavoz es Cristian Santiago, deja en manos de la tercera asamblea con afiliados su apoyo o no al presupuesto. La portavoz de Guanyar, Sandra Obiol, que ve carencias en el borrador del presupuesto, también decidirá el voto de la plataforma ciudadana en asamblea. Vox mantiene su política de no comunicación con esta emisora.