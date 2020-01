The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "El presupuesto se ha convertido en una especie de mercado" El portavoz del PP, Quique Ruiz, analiza su acción política al frente de la oposición y evalúa el proceso de elaboración del principal documento para la gestión municipal jueves, 16 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (16/01/2020) Radio Alcoy inicia con el portavoz del PP, Quique Ruiz, una ronda de entrevistas con los representantes de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Alcoy. Ruiz ha explicado la línea propositiva desarrollada en sus 8 meses como portavoz del PP a través de 17 propuestas presentadas al pleno y en fiscalización a través de 1.000 las preguntas formuladas en las distintas comisiones de control Gobierno. Ha analizado el proceso de elaboración del presupuesto municipal, -que ante la fragmentación de grupos políticos en el salón de plenos frente a la mayoría del PSOE-, se ha convertido, según Ruiz, "en una especie de mercado" en busca de apoyos. A juicio del líder de la oposición, el Gobierno no tendrá problema en sacar adelante su propuesta."Le hace falta un voto y lo podrá conseguir de cualquier sitio", ha señalado. La entrevista finaliza con las 30 preguntas breves del cuestionario Proust que Quique Ruiz ha respondido para aportar detalles de sus gustos y personalidad.