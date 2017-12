The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO "El primer día me asusté, el segundo me encantó" El jugador del Deportivo Kilian Morante ha sido nuestro invitado en El Café del Alcoyano desde Premium Sport Café jueves, 07 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (07/12/2017) Kilina Morante, jugador del Alcoyano ha sido nuestro invitado tomando " el café del Alcoyano" como cada jueves desde Premium Sport Café. El futbolista de Orihuela ha hablado de sus inicios y ha contado sus ilusiones en la carrera futbolistica que esta iniciado. El jugador ya tiene los tres niveles para ser entrenador y no descarta despues de ser futbolista, ejercer de técnico. Como siempre con la colaboración de Héctor Rúa.