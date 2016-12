The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO El primer festival de comunicación infantil premia a Imaginarte La agencia alcoyana ha recibido el Chupete de Oro a la Mejor Campaña para Cine y Televisión gracias a una pieza para la firma de calzado infantil Garvalín miércoles, 13 de julio de 2016 El Chupete, Primer Festival Internacional de Comunicación Infantil, ha reconocido el trabajo de Imaginarte. La agencia del alcoyano Antonio Piñero ha recibido uno de los galardones del evento independiente, el Chupete de Oro a la Mejor Campaña para Cine y Televisión por una pieza realizada para la firma de calzado infantil Garvalín. La campaña, reconocida en la subcategoría de ropa y complementos, consiste en un audiovisual que destaca los valores de la infancia, la forma en la que los niños afrontan situaciones cotidianas, de una manera original. "Una pieza que transmite un mensaje social que creemos importante: un niño nunca tendría que ser un adulto en miniatura", ha subrayado Antonio Piñero, director creativo de Imaginarte. La pieza galardonada la primera semana de julio fue presentada el pasado mes de marzo en transcurso de un evento especial celebrado en Madrid y presentado por la periodista Sara Carbonero. La puedes ver aquí.