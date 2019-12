The examples populate this alert with dummy content

LOTERÍA DE NAVIDAD El primer premio atrae colas El efecto llamada del sorteo del Gordo, en el que la administración de lotería número 3 repartió 60 millones de euros, acumula compradores en la calle Santo Tomás desde primera hora de la mañana lunes, 23 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (23/12/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (23/12/2019) El Gordo de la Lotería de Navidad, el 26.590, ha dejado otro ganador a pesar de que no jugaba el décimo agraciado. El efecto llamada ha beneficiado al lotero que repartió la suerte. La administración número 3 de la calle Santo Tomás acumulaba colas inéditas de compradores en busca de la suerte desde primera hora de la mañana. El lotero, Pepe Vitoria, responde a todas las muestras de agradecimiento recibidas desde que se hizo público el primer premio y confía en que la racha continúe. Los 150 décimos vendidos, 15 series, han dejado 60 millones de euros, principalmente a trabajadores de Telefónica y también en Helados Imperio en la Zona Nord, que lo han celebrado por todo lo alto. La administración electrónica de la Papelería Rayas, de Oliver, también repartió un quinto premio, por segundo año consecutivo. En esta ocasión el 66.212, agraciado con 6.000 euros. La suerte además paró en Planes, donde se vendió un décimo del 00750, agraciado con 50.000 del tercer premio. Los más de 60 millones recaudados compensan con creces los algo más de cuatro en juego en la Lotería de Navidad este año en Alcoy.