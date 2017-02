The examples populate this alert with dummy content

CAFÉ DEL ALCOYANO “El primer puesto se puede conseguir” Mariano Sanz ha tomado el Café del Alcoyano desde Premium Sport Café – El delantero de Benidorm llegó en verano a las filas blanquiazules y tras superar dos lesiones está disfrutando de bastantes minutos jueves, 16 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (16/02/2017) Cuando jugaba en el Racing de Santander le apodaron “Gladiator”, apodo al que Mariano Sanz cree que se debe a su apariencia física, ya que con su 1´88 de altura cada semana se le ve enfrentándose a las defensas rivales y es que el de Benidorm ha afirmado en el Café del Alcoyano que ha tomado con nosotros desde Premium Sport Café que sus padres le “han enseñado a afrontar así la vida, luchando en todo lo que nos hemos propuesto y en este caso si es en el fútbol, luchando en los entrenamientos y cada fin de semana en los partidos”. Llegó al Alcoyano en verano procedente del Hércules, y anteriormente ha jugado en el Racing de Santander, equipo con el que jugó en la categoría de plata, en Segunda. Con 27 años vistió por primera vez la elástica blanquiazul. “El Collao lo había sufrido como rival, y parece muy tópico, eso de querer jugar en este equipo, pero yo soy de Benidorm y allí sí que echaba en falta a la afición que no acompañaba nunca al club, y a pocos kilómetros de Benidorm, en Alcoy, ver un equipo con esa afición, siempre he tenido un poco de envidia sana. Es un lujo poder disfrutarla y es algo que el equipo agradece”, ha señalado Sanz. A nivel personal asegura no estar viviendo uno de sus mejores momentos, “he encadenado tres lesiones, empecé con el hombro, seguí con una rotura en el isquiotibial y en las últimas semanas he estado jugando con una pubalgia, y creo que me han lastrado un poquito, lo mejor está por venir en esta recta final” De cara a final de temporada y al objetivo planteado por el club, explica que “si seguimos en esta comunión entre jugadores, el club y la afición va a ser muy difícil que nos puedan parar. Sí que se siente esa magia de El Collao y estoy seguro de que será muy importante de aquí al final para conseguir el gran objetivo. Faltan 13 jornadas y estamos a un punto del líder, es verdad que no miro más lejos que del Valencia Mestalla. Si vamos partido a partido y si los afrontamos como los estamos afrontando posiblemente ese primer puesto se pueda conseguir”.