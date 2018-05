The examples populate this alert with dummy content

MOVILIZACIÓN El Primero de Mayo concentra el malestar contra las agresiones sociales y laborales Unas 800 personas participan en la manifestación del Día del Trabajo en Alcoy, con alusiones a la violencia machista, la desigualdad, la precariedad del empleo y las bajas pensiones y salarios martes, 01 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Numerosos motivos había para salir a la calle en el Primero de Mayo de 2018. Tantos como los que han enumerado los responsables de UGT y Comisiones Obreras, sindicatos convocantes, en el manifiesto que ha culminado los actos del Día Internacional del Trabajo en Alcoy. La violencia contra las mujeres, la precariedad laboral, los salarios bajos o el mantenimiento del sistema de pensiones son solo algunos de los puntos por los que los sindicatos llamaban a la participación y por los que se han comprometido a luchar. Han tenido la respuesta de unas 800 personas, una cifra inferior a la de años anteriores. “Gracias por no haberos quedado en casa. Es en la calle donde se ganan los derechos”, ha dicho Leticia Pascual, de UGT. Los sindicatos planteaban este Primero de Mayo como el colofón a las movilizaciones del pasado 8 de marzo y de las convocados por los colectivos de pensionistas. En el manifiesto, UGT y Comisiones Obreras han coincidido en advertir de la connivencia entre la patronal y el Gobierno para frenar la negociación colectiva. Según Manuela Pascual, de Comisiones Obreras, la consecuencia es que los sueldos siguen bajos y el trabajador no nota la recuperación económica. Pascual ha señalado que “urge” redistribuir la riqueza. Y ha advertido de que “lanzaremos una creciente movilización laboral y social si siguen este camino para obligarles [a patronal y grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno] a abordar las reformas necesarias en materia de negociación colectiva y empleo”. La manifestación ha partido a las 11.30 horas desde los jardines sindicales de L’Alameda, donde se ha celebrado un almuerzo. La Confederación General del Trabajo, que ha celebrado su propio acto en el paseo de Cervantes, se ha unido en ese punto a la manifestación. La secretaria comarca del Comisiones Obreras ha comenzado su discurso, precisamente, reclamando unidad sindical. “Son muchas las agresiones laborales, sociales y constitucionales que recibimos. Hagamos frente común en lo que nos une, porque a la clase trabajadora siempre nos ha ido bien la unión para defender nuestros derechos, que no se heredan, se defienden”, ha precisado. En la manifestación de Alcoy ha participado el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, así como representantes del PSOE, Podemos, Compromís y Esquerra Unida tanto de Alcoy como de otros municipios de la comarca. El color naranja de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia también se ha dejado notar en la manifestación.