The examples populate this alert with dummy content

OBRAS El Principal aprovecha el cierre estival para rehabilitar su cubierta y un muro Los trabajos, que realiza Proyectos y Subcontratas SL, están valorados en 6.755 euros jueves, 20 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/07/2017) El Ayuntamiento de Alcoy está llevando adelante dos actuaciones en el Teatro Principal, la rehabilitación de la cubierta y la reparación de una grieta existente en el muro posterior del escenario. La inversión total será de 6.755,60 euros. Raül Llopis, concejal de Cultura, destaca que el Teatre Principal "es un espacio escénico municipal y hay que ir actuando año tras año para que esté en las mejores condiciones, aprovechamos esta época en la que no hay representaciones para llevar adelante las diferentes actuaciones" En cuanto a la cubierta, está siendo rehabilitada por Proyectos y Subcontratas, SL, que presentó la mejor oferta económica, 5.900,20 euros. Además, se está reparando mediante un cosido estático con grapas de acero y el relleno de las juntas con mortero de cal, una grieta existente en el muro posterior del escenario, justamente en uno de los puntos donde apoya el telar de madera situado en el techo, el total de lo presupuestado es de 855,40 euros. Esta última medida ha sido recomendada por el arquitecto municipal, quien indica que hay que promover de acuerdo con la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, un informe de evaluación, a cargo de un facultativo competente, para describir los desperfectos que se aprecian en el inmueble, las posibles causas y las medidas prioritarias recomendables para asegurar su estabilidad, la seguridad, la estanqueidad y la consolidación estructurales. "Seguiremos trabajando para que nuestra ciudad siga siendo un referente cultural en la Comunidad Valenciana, recuperando la capitalidad del interior también en este ámbito pero, para hacerlo, además de una buena programación debemos tener nuestros espacios en las mejores condiciones" ha concluido, Llopis. El Teatro Principal fue estrenado en 1838, diseñado por el arquitecto municipal Joan Carbonell Satorre. En 1879, el interior fue modernizado una primera vez por el entonces arquitecto municipal José Moltó Valor. Desde los años 1930 fue transformado progresivamente en una sala de cine. En 1979 fue modernizado por segunda vez. Tuvo que cerrar en 2003 por problemas de seguridad. Finalmente volvió a su función original tras una restauración en 2006.