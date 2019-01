The examples populate this alert with dummy content

CULTURA El Principal arranca el año 2019 sin previsión de programación cultural El Ayuntamiento ha asumido la gestión en colaboración con la Universidad de Alicante y los colectivos y entidades de la ciudad pero aún no hay ninguna actividad prevista para este 2019 martes, 08 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Después de las representaciones de Tirisiti, el Teatro Principal vuelve a quedarse a media luz. Desde que el pasado mes de marzo La Dependent dejase de gestionar el espacio y la actividad del teatro fuera cancelada, el Ayuntamiento se ha hecho cargo de la programación. Con el 2019 ya en curso el Ayuntamiento sigue sin aportar fecha para sacar a concurso la gestión técnica, aunque el concejal de Cultura, Raül Llopis, se marca de plazo máximo el mes abril. Guanyar Alcoi desconfía de esta fecha. La portavoz de la coalición, Estefanía Blanes, destaca la más que posible demora por la necesidad de unas obras previas. "Tal y como se encuentra la situación, creemos que no será posible hasta después del verano como mínimo, ya que ni siquiera se ha licitado el contrato para la gestión del espacio, incluso hay unos obras previas para licitar, un telón cortafuegos, por temas de seguridad, que se presupuestó en 2018 y que, tal y como informó el gobierno en la reunión de presupuestos, hasta marzo no saldrá el pliego de condiciones para la contratación de este trabajo". La Dependent ha sido la empresa que se ha hecho cargo de la gestión y programación del Principal durante 12 años. Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratación, el Ayuntamiento cesó hace un año, el 20 de enero de 2018, la actividad de La Dependent al frente de la gestión cultural del teatro.