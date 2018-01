The examples populate this alert with dummy content

TEATRO El Principal presenta su nueva temporada El teatro presenta los 12 espectáculos que abarcan desde el estilo contemporáneo, al clásico, con reposiciones y estrenos jueves, 18 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/01/2018) El primer trimestre de 2018 comienza en el Teatro Principal con el impulso que han dado los buenos resultados de la campaña del Tirisiti. Desde el primer espectáculo programado para el 28 de enero, La Zanja, con Titzina, hasta la conmemoración del Día Mundial del Teatro, el 27 de marzo, en el escenario Principal se desarrollarán 12 montajes de índole variada. Joafra Rozalén, gestor del teatro, en la rueda de prensa de presentación ha destacado los formatos y estilos que abarcan el público infantil, el estilo clásico y el más contemporáneo. La Tribu del Erizo con Vago, PTV-Clown con Derretimos, La Dependent con el estreno de la última Mostra De Sukei a Naima, o la reposición de Homenatge a T, Pot de Plom, Artes Escénicas Alcoy o Els Indecents, se combinan con las apuestas de Amigos de la Música, que trae en febrero al Trio Viena o el concierto de la Escola Amando Blanquer de marzo. Miquel Santamaría, director del Centre Cultural, destaca el acierto en las combinaciones. "Los fines de semana en que se concentra la actividad cultural y el abanico para escoger es rico se puede dar opción a diferentes formatos". A estos espectáculos se sumarán las funciones que se desarrollen en el Teatro Principal de la Segunda Mostra de Teatre Escolar.