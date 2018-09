The examples populate this alert with dummy content

TEATRO El Principal reabre para reírse de Alcoy La octava edición de Monòlegs d’alcoiania propone seis sesiones de ácido humor sobre el particular carácter local miércoles, 19 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (13/09/2018) La octava edición de los Monòlegs d’alcoiania arranca este miércoles en el teatro Principal, que reabre para reírse de la ciudad. Es a las 20.30 horas con Athenea Tejedor, Marcos Cháfer y Paula Bou sobre el escenario, con textos de Ana María García, el propio Cháfer y Jéssica Sempere. La segunda sesión de esta primera semana de monólogos será el jueves, a la misma hora. Joanfra Rozalén, promotor del proyecto, valora que los monólogos se hayan consolidado en la programación teatral de la ciudad. “La gente los ha hecho suyos”, admite. La Dependent está al frente de la producción en la que colaboran RADIO ALCOY y El nostre y que cuenta con el patrocinio de Unión Alcoyana Seguros. La próxima semana, también en sesiones de miércoles y jueves, corresponde el turno a Julio Alejandro Lloret y David Martínez, ambos con texto propio, y Núria Lara, que interpretará un monólogo de Conchi Doménez. Los días 3 y 4 de octubre se subirán a las tablas del Principal Rosa Fraj, con su propio texto, Julián Coloma, con guion de Toni Santonja, y Óscar Martínez, que representará un escrito del periodista Paco J. Agulló.