PRODUCTOLOGÍA El producto: la clave para vender online Mabisy selecciona a 20 empresas para diseñarles un plan específico de comercio con el que multiplicar las ventas en Internet sábado, 09 de junio de 2018

Mabisy pretende demostrar con hechos las oportunidades que la venta por Internet presenta para las pequeñas y medianas empresas. La empresa especializada en comercio electrónico, creada en 2012, ha seleccionado a 20 empresas para, de forma gratuita, diseñarles una estrategia de venta online. Pau Ferri, socio fundador de Mabisy, explica que la única condición para aspirar a este programa era que las empresas ofreciesen un producto diferenciado. "En la venta por Internet, lo más importante es el producto", afirma Ferri. Sin ese valor básico, es muy complicado que funcione el marketing. En sus más de cinco años de trayectoria, Mabisy ha creado miles de tiendas virtuales a través de un sistema por el que solo cobra si hay ventas. "Cuanto mejor le va al cliente, mejor nos va a nosotros", resume. El año pasado las tiendas virtuales duplicaron la facturación respecto al ejercicio anterior. Desde Alcoy trabajan para todo el mundo. De hecho, el 38% de la facturación procede de América Latina. Con la nueva plataforma de venta para las 20 empresas seleccionadas, Ferri y su equipo pretenden abrir los ojos a las empresas locales sobre la posibilidad de acceder a un mercado global. "Si tienes un buen producto, puede interesar en cualquier parte del mundo", insiste Ferri, para quien "una empresa llega tan lejos como la creencia del empresario".