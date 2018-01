The examples populate this alert with dummy content

GASTRONOMÍA El 'profe' Kiko Moya El prestigioso chef de L'Escaleta se incorpora como docente al máster de Arroces y Alta Cocina Mediterránea que la Universidad de Alicante impartirá desde octubre martes, 16 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El chef Kiko Moya, del restaurante L’escaleta de Cocentaina será un uno de los profesores del máster de Arroces y Alta Cocina Mediterránea que la Universidad de Alicante impartirá a partir del próximo mes de octubre. El chef contestano se ha reunido este martes con el rector, Manuel Palomar, para abordar distintos aspectos de la colaboración conjunta. A la reunión también ha asistido Ana Laguna, directora de relaciones con la sociedad y responsable del proyecto de gastronomía en la UA, a quien ha acompañado la Ana Zaragoza, del departamento de Enfermería y la periodista Ángeles Ruiz, colaboradora del Máster. Moya, que ha sido uno de los primeros cocineros del más alto nivel que ha apostado por los estudios de gastronomía de la UA, ha confesado su interés por la innovación y su preocupación por la gestión de los recursos humanos en el sector de la restauración. “La verdadera revolución gastronómica –según el chef- pasa por la conciliación y la mejor gestión de los recursos humanos. Hay que buscar equilibrios entre los distintos roles que tenemos que desempeñar en un restaurante y la alta cocina es quien tiene que ir por delante”, asegura. En este sentido considera esencial la formación que se puede impartir en la Universidad donde se unen otros conceptos que van más allá de la creación del plato como pueden ser la racionalización de los tiempos físicos de estancia en sala, el trato al cliente, los nuevos modos de servir la mesa, la gestión de equipos creando nuevas sinergias y cuidando a los empleados,… “todo un campo que tenemos que pararnos a replantear y reconducir; un gran reto”, sostiene. El propietario del que hasta hace un año era el restaurante dos Estrellas Michelín más pequeño del mundo ha formalizado su participación en el master donde impartirá una master class dedicada al “arroz al cuadrado” y también con la acogida de estudiantes en prácticas. “Hemos de involucrarnos con la formación como no puede ser de otra forma. Forma parte de esa vocación por enseñar que inoculan los grandes maestros con los que he trabajado”, asegura. En este sentido, Ana Laguna ha explicado que Kiko Moya es uno de los 6 Estrellas Michelín de nuestra provincia que participarán en los estudios de Gastronomía de la UA. Durante la reunión celebrada en el campus se han apuntado futuras líneas de colaboración en materia de investigación para potenciar la transferencia de conocimiento en el campo de la Gastronomía y la restauración. Sobre el máster El Máster en arroces y alta Cocina Mediterránea es un título propio que fue aprobado por Consejo de Gobierno de la UA el pasado mes de noviembre. Se trata de estudios de alto nivel que ofrecerán una formación eminentemente práctica en la que los estudiantes matriculados tienen garantizadas las prácticas en los siete restaurantes con estrellas michelín de la provincia. Su cuidado plan de estudios integra el conocimiento de los ingredientes y el entendimiento de los procesos y técnicas de cocción, desde lo tradicional hasta la vanguardia. Además, el master contará con los mejores profesionales del sector agroalimentario y con los mejores docentes especializados en gastronomía.