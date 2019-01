The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El profesor de La Salle, Luis Verdú, en una ponencia en Murcia Ha tomado parte en las IV Jornadas sobre Liderazgo e Innovación en educación jueves, 24 de enero de 2019 El profesor del colegio La Salle Luis Verdú ha participado como ponente en las IV Jornadas sobre Liderazgo e Innovación que han tenido lugar en Murcia. Estas jornadas están destinadas a directivos de Educación Primaria de la región de Murcia. Su ponencia ha tratado sobre el tema 'Innovación pedagógica, una gran apuesta estratégica'. En estas jornadas han participado 140 docentes y han servido para analizar la figura de los directivos en los centros educativos como agentes de cambio. Han sido unas jornadas organizadas por la Asociación de Directivos de Colegios Públicos de la Región de Murcia. Junto a Verdú han acudido otros ponentes como el astrofísico Jesús Guillén, la directora de l'Escola Virolai, Coral Regi o el director del proyecto de 'Centros innovadores', Pere Marqués y miembros del programa El CSIC en la escuela como José María Sancho y María José Gómez.