BIENESTAR SOCIAL El programa Apego ha formado ya a 100 familias La iniciativa que promueve el Ayuntamiento de Alcoy ofrece orientación prenatal, sobre el parto y crianza-Sus responsables, la psicóloga Paula Jano y la Educadora Mariola Arrue, han estado en Hoy por Hoy miércoles, 03 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (03/05/2017) La psicóloga Paula Jano y la Educadora Mariola Arrue, son las responsables del programa Apego que viene desarrollando el Ayuntamiento de Alcoy a través del Departamento de Bienestar Social. "El programa entender al bebe pretende ofrecer a las familias información y orientación sobre la etapa prenatal, el parto y postnatal", han explicado este miércoles en Hoy por hoy Alcoy. "Llevamos ya a 100 familias formadas". El próximo 10 de mayo dará comienzo el noveno grupo prenatal y el 16 de mayo el cuarto postnatal.