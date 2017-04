The examples populate this alert with dummy content

CAIXA ONTINYENT El programa 'Finança't' amplía su actuación para acercar la cultura financiera al público El programa plantea dos talleres, uno para personas mayores y un segundo para los más jóvenes jueves, 20 de abril de 2017 El programa de educación financiera Finança’t, impulsado por la Fundación Universitaria de la Vall d’Albaida (Campus Ontinyent), amplía su actuación para mejorar los conocimientos financieros en personas de todas las edades. La iniciativa contempla diversos talleres, cursos y seminarios, que se adaptarán expresamente al público al que se dirija en cada uno de ellos, y que nacen por la elevada demanda social. Inicialmente se realizarán dos talleres. El primero, destinado a personas mayores, a partir del 28 de abril, bajo el título ¿Qué tengo que saber de mi pensión, herencias, fraudes y medios electrónicos de pago? Estará formado por 5 módulos, cada uno de ellos impartido en un día diferente. Se ofrecerá primero en el Centro de Atención a Mayores de Gandía y posteriormente a diferentes colectivos de Ontinyent. El segundo curso va dirigido a los más jóvenes, y pensado para alumnos de 3º y 4º de ESO, que lleva por título Sistema financiero, Caixa Ontinyent, y otras cosas a saber. Se trata de un módulo sobre el sistema bancario español, los productos financieros para jóvenes, prevención de fraudes, la banca del futuro y, como caso práctico, Caixa Ontinyent. Se impartirá el 26 de abril, en el Centro Cultural Caixa Ontinyent, a los alumnos de 4º de ESO del IES Jaume I de Ontinyent, y próximamente a los alumnos de 4º de ESO del IES José Segrelles de Albaida. El Presidente de la Fundación, Jorge Rodríguez, ha destacado que el compromiso es estar presente en la formación y la información que más reclama la sociedad siendo conscientes de la demanda de cultura financiera actual: "El programa finança’t está abierto para adaptarse a cada momento, cada circunstancia y cada colectivo precisamente para cumplir el objetivo de aportar conocimientos, capacidades y habilidades para aprender a gestionar y planificar nuestras finanzas en las diferentes etapas de nuestra vida, tomar las mejores decisiones que afecten a nuestros recursos, y ser consumidores racionales e inteligentes".