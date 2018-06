The examples populate this alert with dummy content

MEDI AMBIENT El projecte Un riu d'escoles convida als escolars a apropar-se al Serpis de manera didàctica La campanya, encetada el 5 de juny fins el proper dia 20, proposa als centres educatius de l'Alcoià i El Comtat una sèrie d'activitats vinculades amb la literatura, la música i el reciclatge per explorar el riu Serpis viernes, 08 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (08/06/2018) Qui ha dit que el riu Serpis està mort? El projecte mediambiental Un riu d'escoles demostra tot el contrari. L'any passat, un miler d'escolars entre La Safor, juntament amb el col·legi Carmelites d'Alcoi i altres 10 centres més, es van sumar a aquesta iniciativa de Serpis Viu que proposa revitalitzar el riu d'una manera divertida i didàctica a la vegada. La campanya d'aquesta edició es va obrir el passat dia 5 de juny, coincidint amb el Dia del Medi Ambient, i romandrà oberta fins el 20 de juny. La idea principal és que l'alumnat, de qualsevol edat, s'acoste al riu Serpis i el conega a través d'aquesta iniciativa conjunta: bé per a netejar-lo, bé per a dedicar-li un poema. Així doncs, els conceptes que es poden treballar van des del cicle de l'aigua, la contaminació, fins activitats relacionades amb la música. D'aquesta iniciativa tan bonica i interessant ens fem ressò en el nostre programa de L'Hora del Medi Ambient.