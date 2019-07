The examples populate this alert with dummy content

BIENESTAR SOCIAL El Proyecto de Atención Prenatal y Primera Infancia es 'adoptado' por la Consellería La Generalitat Valenciana anuncia una partida exclusiva para financiar el 50% de esta iniciativa piloto, que comenzó en 2016 jueves, 25 de julio de 2019

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (25/07/2019) El Proyecto de Atención Prenatal y Primera Infancia (APPI) que el Ayuntamiento de Alcoy puso en marcha de manera pionera en nuestra ciudad, y que ha recibido también el reconocimiento de buenas prácticas del programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, ha recibido una subvención de la Generalitat Valenciana. Hasta ahora, el programa contaba con un técnico superior y dos técnicos, asumidos por el Ayuntamiento y, a partir de ahora, dos personas de este equipo estarán subvencionadas al 50%. La subvención autonómica está vinculada al compromiso del Ayuntamiento de remitir los documentos, los protocolos, el material técnico y una memoria del 2020 al Servicio de intervención Familiar, Acogida y Adopción de la Consellería, puesto que se considera que el proyecto alcoyano puede tener utilidad como proyecto piloto para toda la Comunidad Valenciana.

El APPI es un servicio del Ayuntamiento de Alcoy puesto en marcha de manera pionera por la concejalía de Políticas Inclusivas hace tres años, que está especializado en la atención a familias con menores de 0 a 3 años. Se trata de una atención integral, preventiva en el caso de familias gestantes que se encuentran a la espera de tener familia, a través del programa Entender el Bebé y una atención interventora con el programa Apoyo a Nuevos Padres y Madres con Dificultad Social que poseen un menor entre 0 y 3 años. Por otro lado, también da orientación a aquellos padres que tienen ciertas dificultades de pautas y orientaciones a la hora de desarrollar la tarea de crianza durante la primera infancia.

El alcalde, Antonio Francés, destaca esta apuesta municipal por la prevención en servicios sociales que ha recibido el reconocimiento de diferentes administraciones: "Este gobierno siempre ha entendido las políticas sociales desde una perspectiva interdisciplinaria, trabajando en nuevos servicios y programas. Políticas sociales pensadas para toda la sociedad que tienen que llegar a las personas vulnerables pero, también, tienen que ser una herramienta de prevención, para dar respuestas, ayuda y formación a la población en general. Pero, sobre todo, hemos trabajado mucho por esa parte tan importante de Alcoy que son nuestras niñas y niños, con programas como APPI o consiguiendo ser «Ciudad Amiga de la Infancia. Programas que demuestran el liderazgo que Alcoy tiene en este campo".

Francés añade: "Desde la puesta en marcha de la APPI no hemos dejado de recibir felicitaciones y premios. Ahora, la Generalitat nos considera proyecto piloto para toda la Comunitat Valenciana, por lo que vayamos a remitir toda la documentación y nuestra experiencia, para que otras poblaciones puedan aprovechar nuestro trabajo y todas las familias con menores de 0 a 3 años de la Comunidad puedan beneficiarse de este servicio de atención prenatal y de primera infancia que los alcoyanos tenemos la suerte de tener desde hace tres años".

El número de participantes en el servicio APPI en Alcoy desde que se creó en 2016 no ha dejado de crecer y durante este curso, se han atendido 133 familias en el programa «Entender al bebé», 5 en apoyo a madres y padres en dificultad y 7 en orientación. Las actividades son variadas e incluyen desde jornadas específicas para que los padres y madres que tendrán un hijo entiendan sus necesidades emocionales, y realizan un apego seguro hacia el bebé, hasta jornadas, charlas y conferencias de personas expertas, abiertas a toda la población, donde han participado reconocidos profesionales como Carlos González, autor de libros como Mi niño no me come o Bésame mucho, y Catherine L’Ecuyer, autora de libros como Educar en el Asombro, entre otros.