MEDIO AMBIENTE El proyecto Canyet peligra por falta de fondos y voluntarios Fapas Alcoy, la entidad responsable de este proyecto, lleva un año negociando sin éxito que el Ayuntamiento y la Generalitat puedan asumir el mantenimiento de las aves para garantizar la continuidad de la iniciativa martes, 10 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/01/2017) El Projecte Canyet de reintroducción del buitre en la comarca está en riesgo por la falta de fondos y voluntarios. Fapas Alcoy, la entidad responsable de este proyecto, lleva un año negociando sin éxito que el Ayuntamiento y la Generalitat puedan asumir el mantenimiento de las aves para garantizar la continuidad de la iniciativa. "Después de más de 16 años trabajando con los buitres, contamos con los mismos o menos voluntarios". La entidad reconoce su incapacidad para seguir gestionando el proyecto. Los voluntarios se encargan de recoger los restos de animales de ganaderos, cuadras y carniceros que sirven de carroña para los buitres. Fapas alerta de que en apenas unos meses tendrá que suspender esta actividad. "Dejaremos de recoger la carroñña de las carnicerías o recoger animales muertos de las cuadras o establecimientos ganaderos". El Projecte Canyet ha sido un ejemplo de éxito en cuanto a su objetivo: reintroducir en la zona de Sant Cristòfol, en Mariola, una especie que había desaparecido en la comarca. Ahora, este modelo de custodia del territorio corre serio riesgo de venirse abajo, como admite Fapas en un comunicado.