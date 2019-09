The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN "El proyecto del museo del Campus es tan interesante como ambicioso" Paco Picó, profesor de estética e historia del diseño, además de responsable del área del entorno y sedes universitarias del Campus, explica en Radio Alcoy que el futuro museo todavía está en sus primeros pasos jueves, 05 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (05/09/2019) Paco Picó ha acudido a los estudios de Radio Alcoy para hablar del futuro museo del Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia que se ha empezado a planificar. Picó, profesor de estética e historia del diseño y responsable del área del entorno y de sedes universitarias del Campus, además de uno de los arquitectos, junto a José Vicente Jornet, de la reforma de los edificios de Ferrándiz y Carbonell para transformarlos en aulas de la UPV, explica que se trata de un proyecto ilusionante, ambicioso, interesante, pero todavía en su fase inicial. Se ha empezado a catalogar objetos de una Escuela Industrial que en Alcoy se remonta a mediados del siglo XIX por lo que los fondos podrían ser enormes y al tiempo de gran valor. Con Paco Picó también hablamos de otros aspectos como sus clases o sus alumnos, como han evolucionado ambos en los últimos años.