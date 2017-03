The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “El proyecto es un reto para mí” David Porras ha fichado como entrenador de la Unión Deportiva Ibiza, de primera regional preferente, un proyecto encabezado por Amadeo Salvo que pretende profesionalizar el equipo miércoles, 15 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (15/03/2017) El destino ha llevado a David Porras, entrenador alcoyano, a cruzar el charco. El míster que llevó al Deportivo Alcoyano hasta Segunda División después de más de 40 años ha fichado por la Unión Deportiva Ibiza, equipo de primera regional preferente con un proyecto por delante de profesionalizarse encabezado por Amadeo Salvo, ex presidente del Valencia. En Ser Deportivos hemos hablado con David Porras para conocer más sobre este proyecto en el que se ha inmerso. “Estoy adaptándome rápido a la ciudad, al equipo, a los jugadores, al funcionamiento de la ciudad. La semana pasada empecé, creo que ha sido una adaptación muy rápida, estás en lo que te gusta, lo que te mantiene la mente activa”, ha afirmado Porras. Después de dejar el Deportivo Alcoyano en 2014 a pesar de tener un año más de contrato, Porras ha estado esperando que le llegase alguna oferta atrayente. Una oferta le llegó desde bien lejos, desde China, aunque no terminó de convencerle. Ahora, en Ibiza, ha encontrado un proyecto que le ilusiona y que para nada le asusta. “No me asusta, para mí es un reto”, ha afirmado seguro de sí mismo Porras, quien ha contado que “de estar esperando alguna posibilidad, alguna cosa cerca, en esa misma semana me llegaron dos posibilidades y las dos de fuera de la península”. El entrenador que llevó al Alcoyano hasta lo más alto de su historia reciente asegura que “este proyecto me puede hacer crecer en lo deportivo y en lo personal. Era una oportunidad bonita para crecer como entrenador, el proyecto me atrae mucho, la categoría es la que es, pero queremos crecer todos juntos”. Porras también ha valorado la temporada que está realizando el Deportivo Alcoyano y le ha deseado lo mejor al “club de mis amores”, como él se ha referido al conjunto blanquiazul que para Porras, este año tiene el sello de Toni Seligrat.