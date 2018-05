The examples populate this alert with dummy content

EUROPA El proyecto ‘smart’ pone a Alcoy en el punto de mira de Bruselas La ciudad presenta en Europa su propuesta de 'Alcoidemà', destinada a potenciar políticas digitales en el entorno urbano en países como Grecia y Holanda miércoles, 23 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/05/2018) Alcoy es una de las tres ciudades de España seleccionadas por el programa Digital Cities Challenge de la Unión Europea que guarda como objetivo implementar políticas digitales en las ciudades, y en el que se enmarca la estrategia de Alcoidemà. El concejal de Innovación y Ciudad Inteligente, Manolo Gomicia, ha viajado hasta Bruselas para formar parte de una reunión a la que han asistido otras ciudades de países como Grecia, Holanda e Irlanda, que también afrontan el reto de la digitalización. Alcoy ha aprovechado su visita para explicar otros proyectos como Àgoralab, la iniciativa más votada entre los asistentes de las presentadas en su ronda. La ciudad también ha conocido al especialista de nacionalidad española que Europa subvenciona para su asesoramiento a lo largo de año y medio en la digitalización de la ciudad. El proyecto supone que personal europeo proporcionará asesoramiento independiente y experto a los líderes de la ciudad y a las partes interesadas clave (stakeholders), acompañándolos en el proceso de transición hacia una transformación digital llena de la ciudad. Estos servicios se ejecutarán sin coste para la ciudad y en el idioma local, durante un periodo de 14 a 18 meses, para conseguir los objetivos de mejora propuestos.