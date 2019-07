The examples populate this alert with dummy content

COMARCA El PSOE abrirá expediente y suspenderá cautelarmente de militancia a Franciso Fenollar La medida, que se contempla en los estatutos del partido, se aplicará tras presentar su candidatura a diputado y desoír la designación de Francés por parte de la ejecutiva provincial jueves, 11 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (11/07/2019) El PSOE abrirá expediente y suspenderá cautelarmente de militancia al socialista Francisco Fenollar, alcalde de Alcoleja, per presentar candidatura al acta de diputado de la Muntanya para la Diputación de Alicante y desoír la designación de Antonio Francés por parte del ejecutivo provincial del partido. El secretario comarcal de los socialistas, Rafael Briet, avanza que en estas situaciones el régimen interno contempla la suspensión cautelar de participar en esta organización política tras no cumplir con lo que marca la normativa. "Habrá una suspensión cautelar de militancia, así lo ponen nuestros estatutos, y se abrirá un expediente" además hace un llamamiento de que "vamos a ser todos más prudentes, por el bien de nuestro partido y para reforzar a los alcaldes, de opinar hasta que todo no esté terminado". Briet, asimismo, indica que "todos queremos un partido fuerte. Y para serlo y si formas parte de una estructura y los estatutos tienen unas normas, hay que aceptarlas". El secretario explica que pronto se reunirá el comité comarcal del PSOE para valorar lo ocurrido y pronunciarse al respecto al tiempo que señala que es el ejecutivo provincial del PSOE quien tiene las competencias en la resolución del expediente. Francisco Fenollar, como les venimos informando, presentó en la Junta Electoral de Zona su candidatura para ser diputado por la comarca tras reunir los avales pertinentes. Así, hubo una votación entre él y Antonio Francés, que fue designado por el ejecutivo provincial y avalado por Ferraz. Finalmente, el alcalde de Alcoy se impuso en la votación y es quien ostentará el cargo de diputado esta legislatura.