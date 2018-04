The examples populate this alert with dummy content

IBI El PSOE acusa a Serralta de abandonar los colegios de Ibi El diputado Rafael Briet denuncia que el nulo mantenimiento ha agravado el mal estado de los centros educativos jueves, 29 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El diputado autonómico del PSOE Rafael Briet ha acusado al Ayuntamiento de Ibi, que preside Rafael Serralta, del Partido Popular, de agravar el estado de los colegios de la villa juguetera por la falta de mantenimiento municipal. El parlamentario se ha mostrado muy crítico con el Gobierno local tras visitar los colegios Teixereta y Felicidad Bernabeu. Ambos colegios, junto al Pla y Beltrán, mejorarán su estado con los fondos del plan Edificant, impulsado por la Generalitat. En el caso del colegio Teixereta, Briet se ha llevado las manos a la cabeza por la dejadez del Gobierno local. “Existe un gran número de pequeños desperfectos que el Ayuntamiento debería haber reparado, por ser cuestiones de su competencia, y que claramente se han descuidado”, afirma Briet. La consecuencia es que han provocado “problemas mayores, como las pequeñas grietas en el pavimento causadas por el asentamiento del edificio que, al no ser reparadas, han causado filtraciones y esto ha derivado en la aparición de humedades dentro del colegio”. Para el diputado autonómico, “un correcto mantenimiento consiste en reparar pero, sobre todo, en prevenir”. Esa prevención, asegura, “conlleva una planificación de acciones de mantenimiento periódicas, algo que claramente el Ayuntamiento de Ibi no está haciendo”. La inacción del Ayuntamiento de Ibi la ha corroborado Briet en su visita al colegio Felicidad Bernabeu, donde la caída de cascotes del voladizo de la parte interior del edificio ha obligado a vallar la zona. “Hace siete meses que están las vallas y nada se ha hecho por parte del Ayuntamiento pese a las denuncias de la comunidad escolar y de los grupos de la oposición”, ha lamentado Briet. La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Susana Hidalgo, reivindicó soluciones en el último pleno. “Estamos dentro del plan Edificant y exigiremos celeridad al Gobierno valenciano para llevar a cabo todas las obras, pero el caso del Felicidad Bernabeu tiene que solucionarse ya, o bien desde la conselleria o desde el Ayuntamiento para que adelante la obra”. Hidalgo ha insistido en que “la falta de un correcto mantenimiento ha provocado que algunos pequeños desperfectos hayan terminado generando problemas importantes”. La portavoz del PSOE ha solicitado al Gobierno local un plan de mantenimiento continuo de edificios públicos.