POLÉMICA El PSOE asegura que sí habrá comisaria en el centro próximamente El PSOE responde a las críticas del PP por el retraso de la apertura de la comisaría del centro - El equipo de gobierno asegura que las obras comenzarán en dos semanas jueves, 07 de diciembre de 2017 El Ayuntamiento ha querido responder a las dudas arrojadas por el Partido Popular ante la apertura de una comisaría en la placeta de Les Xiques. En un comunicado, el concejal de Seguridad, Raúl Llopis, ha explicado que el proceso de contratación se inició el lunes con lo que prevé que las obras arranquen en dos semanas. Costarán 80.000 euros, 60.000 por los trabajos y 20.000 por el equipamiento. Llopis explica que a lo largo del pasado mes de noviembre los técnicos del ministerio y los técnicos municipales acordaron las obras. El concejal acusa al Partido Popular de "no hacer los deberes" y explica que la comisaría será una segunda oficina, no un traslado, en la que se estudia incorporar nuevos servicios que amplíen los existentes.