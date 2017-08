The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN El PSOE asegura que solo técnicos valorarán las ofertas para gestionar los residuos El concejal Jordi Martínez lamenta que Compromís trate de “ensuciar” un proceso de adjudicación “transparente” miércoles, 30 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/08/2017) El Gobierno de Alcoy, del PSOE, ha asegurado que los técnicos municipales serán quienes estudien las siete ofertas recibidas para adjudicar el nuevo contrato de residuos. Rechaza de esta forma las críticas de Compromís, que había advertido de que el proceso quedaba en manos de una empresa externa. El concejal de Obras y Medio Ambiente, Jordi Martínez, recalca que única y exclusivamente técnicos del Ayuntamiento van a valorar las propuestas presentadas por cinco empresas y dos UTEs. Afirma el regidor que el proceso es “transparente”. El regidor lamenta que Compromís intente generar dudas y sombras para “ensuciar” un proceso “transparente”. Según afirma, los nacionalistas “han especulado desde el principio sobre un proceso viciado aunque ellos forman parte de la mesa de contratación”. Martínez resalta la “poca responsabilidad” de Guanyar. Martínez detalla que la empresa que, a propuesta del Partido Popular, se encargará de auditar y controlar el nuevo servicio, comenzará a trabajar para ayudar a los técnicos en la recopilación de datos sobre las ofertas presentadas. “Pero en caso alguno van a valorar esas ofertas porque esa tarea corresponde a los técnicos municipales, cuyo trabajo parece cuestionar Compromís”, sostiene. El nuevo contrato salió a concurso por un plazo de 4 años más otros dos de prórroga. El precio máximo es de 27 millones de euros. El Gobierno local calcula que el servicio puede estar adjudicado en octubre.