POLÉMICA El PSOE atribuye al hostelero el "error" en el pago de una factura privada Rechaza las críticas del PP de Alcoy, al que acusa de querer tapar su vinculación con la trama Gürtel miércoles, 24 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/01/2018) El PSOE de Alcoy ha atribuido al hostelero el “error” por el que tramitó como gasto público la factura de una comida particular celebrada en un restaurante de la ciudad. Los socialistas, tal y como ha denunciado el Partido Popular, reconocen que a la comida solo asistieron concejales de su partido “por lo que el pago correspondía al PSOE”. ¿Por qué entonces el Gobierno presentó la factura a la comisión de Hacienda para que autorizase el pago? A través de un comunicado, los socialistas han expuesto que el hostelero remitió la factura dos años después de aquella comida, celebrada en 2015. Y lo hizo, sostiene el PSOE, con el “ambiguo concepto” de “cóctel bienvenida/despedida concejales”. La “confusión”, según los socialistas, se produjo porque en abril de 2014 “también se realizó un cóctel en el mismo restaurante por la entrega de medallas a los concejales, a la que sí asistieron todos los ediles de la corporación”. El importe de ambos servicios fue similar: 616 euros la de 2014 y 605 la de 2015, denunciada por el PP. El PSOE recalca que la factura fue apartada “en cuando fue detectado el error” y niega que “no hubo mala fe ni engaño”. Para los socialistas, el PP ha tratado de convertir un “error aislado” en un escándalo con el objetivo de tapar su “nerviosismo” por el juicio sobre el caso Gürtel. “Saben que en el sumario aparecen dos mítines políticos del PP en el teatro Calderón, pagados con dinero corrupto de El Bigotes, así que intentan que todos los partidos parezcamos corruptos”, señala el PSOE.