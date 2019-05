The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES El PSOE centraliza en Rodes el desarrollo económico, cultural y tecnológico El alcaldable, Antonio Francés, anuncia la construcción de 15 viviendas para investigadores que colaboren en el desarrollo del proyecto martes, 21 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/05/2019) El proyecto de desarrollo de la manzana de Rodes, que ha iniciado la fase de licitación, se desarrollará a lo largo de los 16.000 metros cuadrados de la antigua fundición. Allí junto al instituto de la cosmética, el Centro de desarrollo Turístico, el archivo municipal y la sede del distrito digital, el Gobierno local proyecta la creación de 15 viviendas. Antonio Francés, alcalde y candidato socialista a la reelección, ha explicado que se pondrán a disposición de los investigadores. El proyecto está valorado en 7 millones de euros, que aporta la Diputación y los fondos europeos. Su finalización está prevista para 2021.