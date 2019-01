The examples populate this alert with dummy content

PLENO El PSOE consigue el apoyo de todos los grupos menos de Guanyar para aprobar el presupuesto Las cuentas reservadas para 2019 salen adelante con los votos favorables del PSOE, Compromís y PP, la abstención de Ciudadanos y el 'no' de Guanyar jueves, 31 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El pleno extraordinario de este jueves para votar el presupuesto 2019 ha cumplido las previsiones que ya vaticinó el lunes el dictamen favorable de la comisión informativa. La mayoría de grupos políticos ha respaldado las cuentas, que ascienden a 64 millones de euros. Ciudadanos, que votó abstención, se ha mantenido en su postura. A pesar de que las cuentas recogen veinte de las enmiendas de su grupo, todavía se muestran "escépticos" al presupuesto, como ha reconocido el concejal de la formación naranja José Miguel Antolí. Dos cambios se han producido en este sentido: el más sorpresivo tal vez, el del Partido Popular, que ha mostrado su conciliación con el presupuesto del PSOE cambiando la abstención al voto favorable. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rafael Miró, en el que ha recordado será su último pleno, ha celebrado que sus propuestas finalmente hayan gozado de "buena aceptación" en las cuentas para este año, aunque ha asegurado que no bajará la guardia. Bajo este punto de vista se ha comportado Compromís, quien, también de abstención a voto a favor, ha querido mirar por el bien común, aunque ha recordado que este "no es" su presupuesto. Lejos de estas miras se ha colocado Guanyar, quien ya anunció, a través de su asamblea, que iba a dar voto negativo al presupuesto. ¿Los motivos? Ninguna de sus propuestas se ve contemplada, dice la coalición, y las cuentas no suponen el "cambio de modelo de ciudad" que ellos desean. La portavoz y concejal, Estefanía Blanes, que ha criticado el apoyo hacia las cuentas que han mostrado el resto de partidos en la oposición, principalmente el Partido Popular. A este respecto se han pronunciado tanto el alcalde, Antonio Francés, como la concejal de Hacienda, Vanessa Moltó. "Hemos detectado una flagrante falta de interés en sentarse con este gobierno", ha remarcado esta última. El Gobierno ha destacado las tres líneas en las que se mueve el documento para 2019: políticas económicas, que han aumentado en un 85%, sociales, en un 60%, y las inversiones, valoradas en más de doce millones de euros.