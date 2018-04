The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS El PSOE critica que Fomento renuncie por primera vez a modernizar el tren Advierte de que la eliminación de la partida genérica en las cuentas de Fomento demuestra la nula voluntad por mejorar el servicio viernes, 06 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (06/04/2018)

AUDIO Hora 14 Alcoy (06/04/2018) El PSOE ha criticado la eliminación de la partida específica para la modernización del tren Alcoy-Xàtiva de los Presupuestos Generales del Estado para este 2018. La diputada Patricia Blanquer ha mostrado su preocupación por la “falta de voluntad” por mejorar el servicio que ha demostrado el ministerio al retirar la partida “por primera vez” en los últimos años. En los últimos ejercicios el proyecto figuraba en las cuentas del Estado con una partida simbólica de 100.000 euros. La parlamentaria ha anunciado que presentará una enmienda para que Fomento vuelva a incluir la partida nominativa destinada a la modernización del tren. Respecto a los 600.000 euros que, según el Partido Popular, Adif reserva para mejorar la línea, Blanquer admite que “hay partidas genéricas reservadas al mantenimiento”. Pero insiste en que “no hay dinero para el proyecto de modernización que actualice la línea a los tiempos actuales”. Blanquer considera significativo que “por primera vez” ese proyecto desaparezca de los Presupuestos Generales del Estado, lo que equivale a “renunciar al proyecto”. La diputada ha insistido en que la renovación de la línea es “responsabilidad y competencia del Ministerio de Fomento”. Por eso ha reclamado que tome la iniciativa para poder exigir a la Generalitat el cumplimiento del acuerdo alcanzando en 2009 con el objetivo de mejorar el servicio. Hace casi una década el presupuesto previsto era de 60 millones de euros, a financiar a partes iguales entre el Gobierno central y el autonómico.