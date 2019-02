The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO El PSOE defiende la conexión de la vía ciclopeatonal Con este proyecto municipal se podrá unir la vía verde de Batoi-La Sarga con Cocentaina aprovechando la nueva pasarela jueves, 07 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Jordi Martínez, ha querido salir al paso de las declaraciones realizadas por parte del Partido Popular, que criticaba la vía para ciclistas y peatones de Batoi a Zona Nord. Martínez ha recordado los beneficios de este corredor ciclista que unirá la Vía Verde de La Sarga-Batoi con Cocentaina y además ha destacado el coste ajustado del proyecto y que, además, está subvencionado. Su planificación permitirá incluir diferentes actuaciones y facilitará el futuro proyecto del Bulevar que los socialistas tienen previsto y que ha sido consensuado con los vecinos. Martínez además han destacado que "ya empieza a ser evidente para la ciudadanía que el Partido Popular ha elegido un candidato que se dedica a traer la información, manipulándola de manera interesada. Es evidente que el candidato del partido de la Trama Gürtel en Alcoy no se ha mirado el proyecto de la Vía de Batoi a Zona Nord. Le pedimos que deje de engañar deliberadamente, ni la vía nos costará a los alcoyanos un millón de euros porque está subvencionado ni vamos a tirar el dinero porque servirá para el futuro Bulevar". El corredor conectará la vía verde de Batoi-La Sarga, utilizada diariamente por miles de personas, con Cocentaina, gracias a la nueva pasarela que ha hecho este gobierno. Una vez acabado este corredor, por Alcoy, pasará una de las vías verdes más largas de toda la Comunitat y de España, han explicado. Una vía que siguiendo el antiguo trazado del ferrocarril enlazará desde Yecla hasta Gandía. "Un orgullo por los alcoyanos que estoy seguro la utilizarán diariamente, como ya utilizan la Vía Verde, y un recurso de primer orden para el turismo de naturaleza”, añade Martínez. El PSOE desmiente al candidato popular y destaca que este proyecto es importante para Alcoy además de ser ajustado, en la misma línea de la gestión económica que se ha hecho a los últimos años y aclaran que estel corredor tiene en cuenta el futuro bulevar, y que está subvencionado al 50% por la Generalitat Valenciana. Por ultimo, lMartínez destaca "las nuevas bolsas de aparcamiento que se crearán, como es el caso de la Colonia de Aviación, un terreno que el Gobierno recuperó para los alcoyanos, así como otros solares de la parte alta de la vía. Además, la obra soluciona temas pendientes cómo es el puente de las Paules, con un claro peligro por toda la gente que pasar por allí en una zona que cuenta con dos centros educativos".