escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/12/2018)

El PSOE descarta su apoyo a la red de ciudades europeas de la Navidad al afirmar que no existe. Es la razón que ha motivado que los socialistas hayan votado en contra de la moción del PP para que Alcoy se adhiera a un certamen internacional que, dicen, no aportaría ningún beneficio a la ciudad. Lo dijo el alcalde, Antonio Francés, ayer, en el pleno. "Nuestras consultas no han sido de buscar en Internet, sino en el Ministerio, y no aparece ningún apoyo directo ni indirecto hacia la red, que tampoco parece estar registrada en la página. Más allá de si la Fundación Iberoamericana está detrás, no vemos que aporte ningún valor a la ciudad, a día de hoy".

La moción para que Alcoy opte a ciudad europea del Nadal también fue rechazada por Guanyar y Compromís. Ambos portavoces, Cristian Santiago y Màrius Ivorra, han coincidido en el peligro que conlleva vincular una tradición como el nadal alcoià con las sospechas que vinculaba a la organización con presuntas irregularidades del PP.

Ciudadanos fue el único que se abstuvo en una moción que el PP planteó volver a poner sobre la mesa, pero que fue finalmente descartada. Una decisión que el portavoz conservador en Alcoy, Rafael Miró, lamenta y que tilda de partidista. "No entendemos cómo el gobierno socialista de Toni Francés se deja llevar por la izquierda radical y bloquea el desarrollo de Alcoy, solo porque la propuesta venga de la mano del Partido Popular".