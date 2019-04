The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES GENERALES El PSOE gana en 23 municipios y el PP en 9 de la comarca Un 80% de los vecinos de L'Alcoià y El Comtat han ejercido su derecho al voto domingo, 28 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El PSOE ha ganado en 23 municipios de l’Alcoià y El Comtat mientras que el PP se ha alzado con la victoria en 9 poblaciones en las elecciones para el Congreso de los Diputados, según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior. En las poblaciones más grandes de la comarca, los socialistas han obtenido la mayoría de los votos en Alcoy, Ibi, Cocentaina, Muro, Onil y Banyeres mientras que el PP ha obtenido la victoria en Castalla. Un 80% de los vecinos de la comarca, de media, ha ejercido su derecho al voto en las elecciones generales celebradas este domingo.