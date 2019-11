The examples populate this alert with dummy content

RESULTADOS El PSOE gana las elecciones en Alcoy Los socialistas han obtenido 11.423 votos para el Congreso, el PP con 6.072, Podemos-EUPV con 5.284, Vox con 4.955, Més Compromís con 2.277 y Ciudadanos con 2.145 domingo, 10 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El PSOE ha ganado las elecciones en Alcoy tras conseguir 11.423 votos para el Congreso de los Diputados, son 838 menos respecto a los comicios del 28A. La segunda fuerza más votada ha sido el PP con 6.072 votos, sube en 1.344 apoyos respecto en las últimas generales. En tercera posición está Podemos-EUPV con 5.284 votos, 1228 menos que en abril. Y Vox entra como cuarta fuerza más votada con 4955 sufragios frente a los 3472 que consiguió en la última cita electoral para el Congreso de los Diputados. Més Compromís ha conseguido 2.277 votos y Ciudadanos cae a la sexta posición con 2.145 votos, dejándose 3684 votos respecto al 28A. En la comarca, y según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, el PSOE ha ganado en Alcoleja, Balones, Beniarrés, Benilloba, Benimarfull, Benimassot, Cocentaina, Fageca, Gaianes, Gorga, Ibi, L’Orxa, Millena, Muro, Onil, Penàguila y Quatretondeta. El PP se ha alzado con la victoria en Agres, Alfafara, Almudaina, Banyeres, Benasau, Benifallim, Benillup, Castalla, Famorca, Planes, Tibi y Tollos. Y, por último, Podem-EUPV ha sido la fuerza más votada en Alcosser de Planes y L’Alqueria d’Asnar.