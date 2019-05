The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES El PSOE gana las elecciones y roza la mayoría absoluta con 12 ediles Los socialistas obtienen el mejor resultado de la última década - El PP mantiene 4 ediles y se consolida como el primer partido de la oposición-Compromís, Ciudadanos, Podem y Guanyar bajan a 2 escaños cada uno-Vox entra en el ayuntamiento con 1 edil domingo, 26 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El PSOE ha ganado las elecciones en Alcoy y con 12 concejales mejora los resultados respecto a las anteriores municipales de 2015, en que obtuvo 9 concejales. El candidato a la alcaldía, Antoni Francés, muy emocionado se ha dirigido a los militantes para agradecerles su apoyo en la complicada recta final de la campaña. "Hemos obtenido los mejores resultados de la última década". Francés ha dedicado la victoria a sus padres, tras el fallecimiento de su madre el pasado viernes. La segunda fuerza política es el PP, que mantiene 4 concejales. Su candidato Quique Ruiz, ejercerá como líder de la oposición. Compromís, Ciudadanos, Podem y Guanyar han obtenido 2 concejales cada uno. Vox entra en el Ayuntamiento con 1 concejal, David Abad, ha destacado el resultado de la formación política que en Alcoy "parte de cero".