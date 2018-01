The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTO 2018 El PSOE garantiza la aprobación de las cuentas con el apoyo de Compromís y C’s El Gobierno acepta las propuestas económicas de las nacionalistas, que se incorporan a la gestión directa de las enmiendas jueves, 25 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/01/2018) El PSOE sacará adelante su tercer presupuesto de la legislatura con el apoyo de Compromís y Ciudadanos. Los nacionalistas han confirmado su voto favorable después de ver incluidas sus principales propuestas: el predominio económico en el proyecto de rehabilitación de Rodes, un proyecto experimental de comercio en las antiguas fundiciones de Santa Rosa y la aprobación de un reglamento para contratar la publicidad del Ayuntamiento. El Gobierno también ha estimado enmiendas menores de Compromís y las planteadas por Ciudadanos. El alcalde, Antonio Francés, y el portavoz de Compromís, Màrius Ivorra, han comparecido este jueves junto a la concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, para hacer público el acuerdo. Ivorra ha explicado que el Gobierno ha aceptado las tres principales propuestas de los nacionalistas, que se implicarán en la ejecución de las enmiendas. “Los proyectos no pueden supeditarse al rédito electoral cada cuatro años, por eso hemos decidido colaborar”, ha dicho el concejal. La primera propuesta es consolidar el carácter económico del proyecto de rehabilitación de la fundición de Rodes, una iniciativa para la que el Gobierno había planteado contenidos culturales y sociales. El presupuesto reservará 25.000 euros para que una empresa perfile el proyecto y señale “los socios tecnológicos” con los que debe contar. La segunda propuesta no queda lejos. Es la aplicación de un proyecto de comercio experimental para recuperar las antiguas fundiciones de Santa Rosa. “Es un proyecto muy ambicioso, de estilo muy moderno y berlinés que puede atraer comercio y ser un referente más allá de la Comunidad Valenciana”, ha avanzado Ivorra. La propuesta contará con 40.000 euros en el presupuesto para este año. La tercera propuesta es la aprobación de un reglamento para contratar la publicidad del Ayuntamiento. Compromís defiende un “sistema más transparente”. El reglamento no contempla dejar fuera del reparto a las empresas de comunicación que operan sin licencia, que emiten desde casco urbano con una potencia por encima de los límites permitidos o que mantienen su centro emisor en el extrarradio sin permiso urbanístico o ambiental. El alcalde ha agradecido la “oposición constructiva de Compromís” y ha ratificado que Ciudadanos apoyará las cuentas al haber aprobado sus principales propuestas, que no ha especificado. Francés ha lamentado que el Partido Popular y Guanyar “no hayan querido participar para influir en el presupuesto”.