HOMENAJE EL PSOE de Ibi reclama un monumento a las víctimas republicanas Plantearán al pleno que el Ayuntamiento se dirija a la Consellería de Justicia para reclamar la subvención necesaria para llevar a cabo este reconocimiento institucional. lunes, 04 de septiembre de 2017 El Grupo Municipal Socialista de Ibi reclaman un monumento dedicado a las cerca de 200 víctimas del bando republicano represaliadas tras la Guerra Civil y la Dictadura. La propuesta, que los socialistas plantearán al pleno del próximo lunes 11 de septiembre, recoge la reivindicación de un reconocimiento a los 139 hombres y 37 mujeres que en la Guerra Civil y la Dictadura fueron represaliados por la Ley de Responsabilidades Políticas. A estos se suman los que se ejecutó en Alicante, Valencia y Marruecos; 11 vecinos del municipio y los 7 que tuvieron que exiliarse. Uno de ellos acabó en Mathausen, donde falleció. Sergio Carrasco, concejal socialista plantea este homenaje para compensar a las víctimas del bando perdedor. "Los represaliados del bando Nacional fueron homenajeados. Durante estos casi 80 años, la mitad de ellos ya en un régimen democrático, nunca se ha realizado un reconocimiento a los caídos y represaliados por el bando republicano. Entre ellos están estos 194 ibenses, perseguidos, maltratados, injuriados e incluso asesinados. Han permanecido en el olvido, continuando así la injusticia por medio del olvido, del silencio cómplice de la sociedad que todo represor necesita". Los socialistas plantearán al pleno que el Ayuntamiento se dirija a la Consellería de Justicia para reclamar la subvención necesaria para llevar a cabo este reconocimiento institucional, con la construcción de un monumento.