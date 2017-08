The examples populate this alert with dummy content

POLÉMICA El PSOE mantiene la celebración de los 50 años de la Virgen como alcaldesa perpetua Guanyar Alcoi defiende no conmemorar una declaración de la dictadura franquista jueves, 24 de agosto de 2017 El Gobierno de Alcoy, del PSOE, no se plantea dejar de celebrar el 50 aniversario de la declaración de la Virgen de los Lirios como alcaldesa perpetua de la ciudad, tal y como ha propuesto Guanyar Alcoi, formación que cuestiona esa distinción recibida “en tiempos del nacional catolicismo”. El concejal de Fiestas, Raül Llopis, lamenta la “politización” de la festividad. Según afirma, “el patrimonio cultural y local es de todos, y trasciende cualquier aspecto religioso”. Para Llopis, “la sociedad alcoyana es mucho más madura, respetuosa y cívica que algunos grupos políticos”. El regidor ha dejado claro que “el Gobierno celebrará el 50 aniversario de alcaldesa perpetua de la Virgen de los Lirios como celebra el resto de festividades, con orgullo y aprecio por sus tradiciones”. Llopis sostiene que “las fiestas locales son patrimonio de todos los alcoyanos, cada cual las vive como quiere, y el Ayuntamiento siempre facilita que así sea y lo hace orgulloso del arraigo que las fiestas tienen en la sociedad alcoyana”. La Virgen, por tanto, pasará en el Ayuntamiento la noche previa a la Romería a la Font Roja. “El vestíbulo del Ayuntamiento está abierto para todos”, manifiesta Llopis. El concejal advierte, además, que la petición de Guanyar para que el Ayuntamiento no ampare actos religiosos es contradictoria con la postura de formaciones como Izquierda Unida o Podemos en Andalucía, donde “justifican que la Semana Santa o la medalla otorgada a la Virgen son tradiciones que trascienden el hecho religioso y son sentimiento y patrimonio del pueblo”. Incluso destaca Llopis las contradicciones en el seno del grupo de Guanyar Alcoi. “Es curioso que Cristian Santiago, cuando estaba en el Gobierno, apoyase la Navidad, fiesta de raíces religiosas, como Patrimonio de la Humanidad”. El concejal entiende que Guanyar “se queda solo creando polémicas artificiales, con argumentos incongruentes y temas superados por la sociedad, y demostrando con su demagogia que viven muy lejos de los alcoyanos”. Guanyar Alcoi ha precisado que no ha solicitado la retirada del título de alcaldesa perpetua a la patrona, sino que el Ayuntamiento no acoja la celebración de este reconocimiento. A través del escrito remitido a RADIO ALCOY, la confluencia sostiene que, como patrona, la Virgen de los Lirios ya tiene “la máxima distinción y demostración de estima por parte de la ciudadanía de Alcoy”, por lo que entiende que “no son necesarias distinciones o títulos políticos recibidos en tiempos del nacional-catolicismo”.