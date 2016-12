El PSOE pacta con Equip per Onil un Gobierno estable

El PSOE de Onil ha cerrado un pacto para gobernar el municipio junto a los dos concejales de Equip per Onil. El acuerdo, en palabras de la alcaldesa, la socialista Humildad Guill, pretende crear “un equipo de trabajo estable que aporte mayor gobernabilidad a la política municipal”. La Junta de Gobierno estará compuesta por el PSOE, cuyos concejales se integrarán de forma rotativa, y Equip per Onil. Mantendrán sus delegaciones pero sin formar parte de la junta la concejal no adscrita y la de Esquerra Unida.

Guill, que durante año y medio ha gobernado en minoría, destaca el “comportamiento responsable” de Equip per Onil, “su voluntad de llegar a un acuerdo y la confianza mutua”. Estos factores han sido decisivos para definir la coalición de gobierno “con un equipo compacto y sólido”. Esa sintonía no ha sido posible en el caso de la edil Esquerra Unida y la concejal no adscrita, a las que el PSOE también quería incorporar a la Junta de Gobierno.

La concejal de Equip por Onil, María del Prado Vicent, asume las carteras de Industria, Parques y Jardines y Cementerio. Su compañero Aldo Cusumano, llevará Urbanismo y Prevención de incendios. La concejal de Esquerra Unida, Verónica Vilchez, mantiene la delegación de Bienestar Social, Sanidad y consumo. La concejal no adscrita, Beatriz Martínez, conserva la cartera de Juventud.