The examples populate this alert with dummy content

El PSOE pide borrar a los corruptos del Libro de Oro de Ibi Los socialistas abogan por que las administraciones las dirijan “personas honestas motivadas por el interés general” viernes, 01 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El PSOE de Ibi quiere eliminar cualquier rastro de corrupción en el Libro de Oro del municipio. Ha presentado una iniciativa para que desaparezcan los nombres de representantes políticos que tienen sentencia en firme o están inmersos en algún proceso judicial “que cuestione su honradez e integridad en el ejercicio de sus cargos públicos”. El Libro de Oro recoge la visita a Ibi de personalidades “destacadas e insignes” de todos los ámbitos. Los socialistas advierten de que algunos de los políticos que han firmado en el libro “no son merecedores” de ese privilegio. Es el caso del ex presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana. Con esta propuesta, el PSOE ibense se suma a la “indignación general” que ha provocado tanto la detención de Zaplana como la sentencia del Caso Gürtel o el ingreso en prisión de la ex consellera y presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. Los socialistas abogan por la necesidad de que “las administraciones estén dirigidas únicamente por personas honestas cuya motivación para desempeñar un cargo público sea el interés general y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”.