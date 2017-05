The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS El PSOE pide a Fomento que ilumine la carretera Cocentaina-Muro Defiende la inversión de un millón de euros a través de una enmienda a los Presupuestos del Estado – Socialistas y Compromís también reivindican fondos del ministerio para construir la pasarela de la vía verde entre Cocentaina y Alcoy jueves, 11 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (11/05/2017) El PSOE ha solicitado, a través de una enmienda, la incorporación a los Presupuestos Generales del Estado de una partida de un millón de euros para iluminar la antigua carretera nacional 340 entre Muro y Cocentaina. La petición surge a propuesta de la villa condal, gobernada por los socialistas, y se une a la presentada para que Fomento financie la construcción de una pasarela para dar continuidad a la vía verde Alcoy-Gandia, cortada a la altura de Cocentaina. El Ayuntamiento de Cocentaina ve necesario introducir mejoras en las infraestructuras de la antigua carretera nacional. El Consistorio valora esas intervenciones en un millón de euros. La principal actuación es iluminar las vías de servicio, que se han convertido en zonas de paseo a lo largo de La Plana, la zona residencial entre Muro y Cocentaina. “Una mejor iluminación contribuiría en gran medida a aumentar la seguridad de los peatones y de los ciclistas”, reflexiona la alcaldesa, Mireia Estepa, muy agradecida a la labor de la diputada Patricia Blanquer. La parlamentaria ha vuelto a presentar una enmienda para que el Ministerio de Fomento aporte fondos con los que construir una pasarela que salve la carretera de acceso a la autovía y dé continuidad a la vía verde Alcoy-Gandia. Estepa recalca el peligro que representa la ausencia de la infraestructura, que obliga a ciclistas y excursionistas a cruzar toda una carretera. “Hace años que el PSOE presenta este proyecto a los Presupuestos Generales del Estado, pero siempre se ha topado con la negativa del Partido Popular”, señala la alcaldesa, quien no muestra demasiada esperanza en que este año cambie la situación. No en vano el Ayuntamiento trabaja en que sea la Diputación, a través del plan provincial de obras 2018, la que financie el proyecto. En la misma línea que el PSOE, Compromís ha presentado una enmienda para conseguir recursos para la pasarela. Jordi Pla, concejal nacionalista, tiene muy claro que esa infraestructura debe pagarla el Ministerio de Fomento, administración responsable de la destrucción de la vía verde durante la construcción de la autovía. “Ya ha llegado la hora de tener la pasarela y, sobre todo, de que esta inversión no recaiga en los vecinos de Cocentaina”.