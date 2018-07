The examples populate this alert with dummy content

MEDIDAS El PSOE pide la puesta en marcha de planes de empleo en los municipios afectados por xylella El objetivo es evitar el éxodo de población de los vecinos de la Marina Alta, Marina Baixa y La Muntanya, que han perdido su fuente de ingresos a causa del plan de erradicación de árboles para prevenir la plaga martes, 03 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El comité provincial socialista ha aprobado por unanimidad una resolución en la que muestra su apoyo a los municipios afectados por la plaga de los almendros a través de una propuesta que incluya iniciativas para aliviar sus efectos en las comarcas de la Marina Alta, Marina Baixa y La Muntanya. La decisión acordada por los socialistas incluye reclamar al Consell el impulso de planes especiales de empleo en los municipios afectados para evitar el éxodo de la población, así como actuaciones de mejora paisajística. En segunda instancia, el PSOE provincial pide la concesión automática de la indemnización correspondiente a los afectados por el arranque de almendros, además de analizar la posibilidad de incrementar las cantidades. También consideran necesaria la creación de una línea de ayudas para replantar variedades de almendro, así como la intensificación de las campañas informativas para impulsar las buenas prácticas agrícolas en prevención de la bacteria xylella fastidiosa.